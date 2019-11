दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, सांस लेने में बढ़ी परेशानी

नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति शुक्रवार सुबह हवा की गुणवत्ता सूचकांक (एआईक्यू) 528 के साथ और बिगड़ गई।

वहीं गुरुवार को एआईक्यू 470 के साथ शुक्रवार की तुलना में कम था। पीएम 10 की मात्रा जहां 496 थी वहीं पीएम 2.5 की मात्रा 324 थी। वायु में पीएम 10 की मात्रा 583 और पीएम 2.5 की मात्रा 378 के साथ गुरुवार से वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में तेजी से कमी आई है।

वहीं पीएम 2.5 के स्तर 300 से अधिक रहने के कारण प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों ने दो दिनों तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया था।

सफर इंडिया की भविष्यवाणी के अनुसार, शुक्रवार को इसमें कुछ सुधार की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में ताजा पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती सर्कुलेशन के तौर पर मौजूद है, जो उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है।

वहीं हल्के बादलों के छाने से आगामी दिनों में पंजाब क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है, जिससे वहां दो दिनों तक पराली जलाने की गुंजाईश कम रहेगी।





सफर इंडिया के अनुसार, दिल्ली क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। स्थिति में शुक्रवार से सुधार होने की संभावना है।