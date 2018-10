एयरसेल-मैक्सिस केस: चिदंबरम के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट, गिरफ्तारी पर 29 नवंबर तक रोक

नई दिल्ली : एयरसेल-मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की मुश्किलें और बढ़ गई है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में सप्लिमेंटरी चार्जशीट फाइल की। हालांकि चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 29 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में चिदंबरम की अंतरिम प्रोटेक्शन बढ़ाकर 29 नवंबर तक कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। चार्जशीट में कुल नौ आरोपी बनाए गए हैं। इसमें पी चिदंबरम का नाम सबसे ऊपर है। चार्जशीट में बताया गया है कि पी चिदंबरम ने अपने पद पर रहते हुए इसका गलत इस्तेमाल किया ।

कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला

इस बीच, कांग्रेस ने चिदंबरम को जान बूझकर मामले में फंसाने का आरोप लगया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि ईडी सरकार के कब्जे में है और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों के तहत कार्रवाई करा दी जाती है।

Aircel-Maxis case: enforcement directorate files supplementary chargesheet in Delhi's Patiala House Court. Total nine including P Chidambaram listed as accused the chargesheet. pic.twitter.com/IBmg7dXebl