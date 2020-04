एयरलाइन टिकट कैंसिल पर मिलेगा पूरा रिफंड, बस पूरी करनी होगी एक शर्त

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के बढ़ते खतरे के बीच पीएम मोदी ( pm modi ) ने लॉकडाउन ( Lockdown ) की अवधि 19 दिन बढ़ा दी है। अब 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके साथ ही ट्रेन, हवाई, बस और मेट्रो सभी परिवहन के साधनों पर लगी पाबंदी बढ़ा दी गई है।

हालांकि लॉकडाउन की वजह से लगी इन पाबंदियों ने हवाई यात्रियों को काफी मुश्किल में डाल दिया है। भारतीय रेलवे ने तो टिकट रिफंड को लेकर हामी भर दी है, लेकिन एयरलाइंस की ओर से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि वे पैसा रिफंड नहीं कर रही है।

इस बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ( Civil Aviation Ministry ) की ओर से बड़ी जानकारी सामने आई।

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है।

If a passenger has booked a ticket during the first phase of lockdown period (25th March-14th April), the airline shall refund the full amount; refund to be made within a period of 3 weeks from date of request of cancellation: Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/SCOF43MmJN