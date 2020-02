हिंसाग्रस्त की गलियों में घूमे ‘जेम्स बॉन्ड’, बोले– इंशा अल्लाह, यहां होगा अमन, नॉर्थ ब्लॉक में शाह से मिले डोभाल

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को लेकर एक बार फिर दिल्ली 'धधक' रही है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हिंसक घटनाओं में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई हैं। वहीं, NSA अजीत डोभाल ( Ajit Dobhal ) खुद हिंसाग्रस्त इलाकों में अचानक पहुंचे और लोगों से बातचीत की। लोगों से बात करने के बाद डोभाल ने कहा कि इंशा अल्लाह यहां पर अमन होगा।

हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे के बाद अजीत डोभाल गृहमंत्री अमित शाह से मिलने नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। सूत्रों की मानें तो इस दौरान उन्होंने अमित शाह को इलाकों के बारे पूरी जानकारी दी। साथ ही बताया कि हालात नियंत्रण में है।

National Security Advisor (NSA) Ajit Doval: My message is that everyone who loves their country - also loves their society, their neighbour. Everyone should live with love and harmony with others. People should try to resolve each other's problems and not increase them. https://t.co/ry9mk0b2vY