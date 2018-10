भारत में 10 सालों के लिए मजबूत, स्थायी और निर्णायक सरकार की जरूरत-NSA डोभाल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने कहा कि भारत को अगले 10 साल तक मजबूत, स्थायी और निर्णायक सरकार की जरूरत है। जो कड़े फैसले ले सके, जो लोगों के भले के लिए हों, भले ही लोकप्रिय फैसले न हों।' कमजोर गठबंधन देश के लिए बेहद नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इसके लिए देश नर्म शक्ति नहीं बन सकता। देश में कठोर फैसले लेने की जरूरत है।

If we have to become a major power then our economy has to be big, it has to be globally competitive and that can be only when it is technologically ahead: NSA Ajit Doval pic.twitter.com/IxQrmQrrMm