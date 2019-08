नई दिल्‍ली। शुक्रवार को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चौंकाने वाली तस्‍वीर आई है। उन्‍होंने इस बार जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) के श्रीनगर शहर का दौरा किया। साथ ह लोगों से बदले परिवेश और मोदी सरकार के निर्णय के बारे में बातचीत की।

एनएसए डोभाल श्रीनगर में अलग-अलग स्‍थानों का भ्रमण किया। दो घंटे से ज्‍यादा समय तक लोगों से कई मुद्दों पर बातचीत की।

Jammu & Kashmir: National Security Advisor Ajit Doval visited downtown Srinagar today & spent over 2 hours in the area. He interacted with troops and locals & also had lunch with CRPF personnel. pic.twitter.com/XZLGmTOyyB