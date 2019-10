अकाल तख्त के जत्थेदार ने RSS को बताया देश के लिए खतरा, बैन करने की मांग

नई दिल्ली। सिखों की सबसे बड़ी संस्था श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरप्रीत सिंह ने RSS पर देश को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरएसएस पर बैन करने की मांग की है।

अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने कहा कि RSS का काम देश में भेदभाव की नई लकीर खींच रहा है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। RSS देश को बरबाद कर देगा, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। बता दें कि हरप्रीत सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत के दौरान ये बातें कहीं।

Akal Takht Chief Giani Harpreet Singh: People of all religions and faiths live in India. This is the beauty of India. RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) has said that India will be made a 'Hindu Rashtra'. It is wrong. This is not in the interest of the country. pic.twitter.com/K7oCOTjRs3