कनाडियन नागरिकता पर अक्षय ने तोड़ी चुप्पी, '7 साल में कभी नहीं गया कनाडा'

नई दिल्ली। कनाडियन नागरिकता को लेकर विवादों में घिरे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। अक्षय कुमार ने कहा कि जबरन इस मामले को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में कभी कुछ छिपाया नहीं है कि मेरे पास कनाडा ( Canada ) का पासपोर्ट है।

पढ़ें- उत्तराखंड: BJP विधायक चैंपियन के बिगड़े बोल, नेहरू और गांधी को लेकर दिया विवादित बयान

Akshay Kumar: While all these years, I have never needed to prove my love for India to anyone, I find it disappointing that my citizenship issue is constantly dragged into needless controversy, a matter that is personal, legal, non-political, and of no consequence to others. https://t.co/gGozmXd09Y