अक्षय ने दिखाया बड़प्पन, पद्मावत के लिए आगे बढ़ाई फिल्म पैडमैन की रिलीज डेट

मुंबई: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज का रास्ता साफ हो गया था। अब 25 जनवरी को फिल्म 'पद्मावत' देशभर में एक साथ रिलीज होगी। ऐसे में माना जा रहा था कि अक्षय कुमार की फिल्म 'पैडमेन' और 'पद्मावत' के बीच कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पैडमेन की रिलीजिंग डेट अब टल चुकी है। ये फिल्म अब 25 जनवरी की बजाए 9 फरवरी को रिलीज होगी।

अब साथ रिलीज नहीं होंगी पद्मावत और पैडमैन

शुक्रवार को संजय लीला भंसाली और अक्षय कुमार ने साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की जानकारी दी। 25 जनवरी को अब सिर्फ पद्मावत अकेली ही फिल्म होगी जो थियेटर में रिलीज होगी। माना जा रहा है कि फिल्म रिलीजिंग को टालने के लिए संजय लीला भंसाली ने अक्षय कुमार को मनाया है, क्योंकि बहुत विवादों के बाद जाकर फिल्म रिलीज होने वाली है और अगर ऐसे में फिल्म पद्मावत का किसी अन्य फिल्म से मुकाबला हो जाता तो फिल्म की कमाई में गिरावट आना लाजमी था। इससे पहले 'पद्मावत' की रिलीज 25 जनवरी को घोषित होने के बाद से ही बॉलीवुड की कई फिल्‍मों ने अपनी रिलीज आगे बढ़ा दी थी।

अक्षय बोले, मैं अपनी फिल्म बाद में भी रिलीज कर सकता हूं

'पद्मावत' के निर्देशक संजय लीला भंसाली और 'पैडमेन' के हीरो अक्षय कुमार ने आज मुंबई में साथ में एक प्रेस कॉन्‍फरेंस में यह घोषणा की। इस मौके पर अक्षय ने कहा, 'इस मौके पर आपस में भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बॉक्‍स ऑफिस पर क्‍लेश करने की जरूर नहीं है, उनकी जरूरत इस डेट पर रिलीज करने की ज्‍यादा है, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूं।' अक्षय ने कहा कि दोनों ही फिल्में 25 तारीख को भी रिलीज हो सकती थीं पर उनकी फिल्म पर बहुत कुछ दांव पर लगा है, इसलिए इसका अभी रिलीज होना ज्यादा जरूरी है, मैं बाद में भी रिलीज कर सकता हूं। अक्षय के फिल्म पोस्टपोन करने पर भंसाली ने कहा, 'मैं अक्षय का जीवनभर आभारी रहूंगा।'

#WATCH Sanjay Leela Bhansali and Akshay Kumar address the media in Mumbai #Padmaavat https://t.co/m8HxNJy8XA