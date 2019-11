गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा घटी, जानिए देश में दिए जाने वाले सारे सिक्योरिटी कवर

नई दिल्ली। ताजा खबर है कि मोदी सरकार गांधी परिवार की सुरक्षा घटाने जा रही है। सूत्रों की मानें तो सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को फिलहाल मुहैया कराई गई एसपीजी सुरक्षा हटाई जाएगी और जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी। अब जब एसपीजी, जेड प्लस सिक्योरिटी की बात आ ही गई है, तो यहां यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि देश में कितनी तरह की सिक्योरिटी दी जाती है।

सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि देश के किसी व्यक्ति को सुरक्षा क्यों दी जाती है। दरअसल किसी व्यक्ति के ऊपर जितना गंभीर खतरा मंडरा रहा होता है, उसे उतने ही ऊंचे स्तर की सुरक्षा दी जाती है।

आमतौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, नौकरशाहों, पूर्व नौकरशाहों, न्यायधीशों, पूर्व न्यायधीशों, व्यापारियों, क्रिकेटरों, फिल्म सितारों, साधुओं को विभिन्न स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिलहाल देश में प्रमुख रूप से चार प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है।

