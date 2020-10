COVID-19: दिल्ली में बढ़ा कोरोना का कहर, सिसोदिया ने कहा- अगले आदेश तक सभी स्कूलें बंद

नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आलम ये है कि लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकडा़ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि, अनलॉक के तहत देश को दोबार खोला जा रहा है। लेकिन, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अचानक कोरोना वायरस ने एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। लिहाजा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले आदेश तक सभी स्कूलें बंद रहेंगी।

All government and private schools in Delhi to remain closed until next order: Delhi Education Minister manish sisodia #COVID19 pic.twitter.com/9y6Eb4GK2I