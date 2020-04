लॉकडाउन से थम गई दिल्ली, शहरी मंत्रालय ने 3 मई तक मेट्रो बंद के दिए निर्देश

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की ओर से लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद से आने-जाने के सारे संसाधन बंद कर दिए गए हैं। रेल (Trains) और फ्लाइट्स के बाद अब दिल्ली की लाइफ लाइन कहलाने वाली मेट्रो (Metro Services) सेवा भी स्थगित कर दी गई है। शहरी मंत्रालय ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव डी.एस. मिश्रा ने कहा कि आज से देश में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown 2) की घोषणा के साथ ही मेट्रो रेल सेवाएं भी 3 मई तक स्थगित रहेंगी। इसकी जानाकारी मिलते ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) (DMRC) ने तत्काल इस पर अमल किया और कहा कि अब अगले आदेश आने के बाद ही इसे दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाएगा।

