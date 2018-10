CBI विवाद में आया नया मोड़, आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना बने रहेंगे अपने पदों पर

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के अंदर मचे घमासान में गुरुवार को एक नया मोड़ आ गया। दरअसल, सीबीआई के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि आलोक वर्मा अपने पद पर लौट आए हैं। इसके अलावा राकेश अस्थाना भी स्पेशल डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे। सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि जब तक सीवीसी इनके खिलाफ आरोपों की जांच कर रहा है, तब तक आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर और राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर के पद पर बने रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई भी करेगा।

निगरानी रखने का काम करेंगे नागेश्वर राव

वहीं अंतरिम निदेशक बनाए गए एम नागेश्वर राव के बारे में सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि जब तक सीवीसी इस मामले की जांच करेगा तब तक वो सीबीआई निदेशक के कर्तव्यों और कार्यों की देखभाल करेंगे। साथ ही वो राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा पर भी नजर रखेंगे। सीबीआई प्रवक्‍ता ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि एजेंसी की विश्वसनीयता और छवि में गिरावट के उन महत्वपूर्ण मामलों को प्रभावित करने की क्षमता है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं, उसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एजेंसी की विश्वसनीयता बरकरार रहे।

इस दौरान सीबीआई प्रवक्‍ता ने सरकार पर लग रहे उन आरोपों को भी खारिज कर दिया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि सीबीआई रफाल डील की जांच कर रही है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि इस तरह की खबरें अपने को फायदा पहुंचाने के लिए कही जा रही हैं।

आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

आपको बता दें कि सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच शुरू हुई इस जंग के दौरान बुधवार को दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। इसके बाद सरकार ने एम नागेश्वर राव को सीबीआई का नया अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त कर दिया था। छुट्टी पर भेजे जाने के विवाद के बीच आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार भी कर लिया। कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी करेगा।

आपको बता दें कि सीबीआई ने अपने ही विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर केस दर्ज किया है। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने याचिका में सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई निदेशक खुद पर लगे आपराधिक मामले को छिपाने के लिए उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं।

Alok Verma will continue to remain CBI Director, Rakesh Asthana to remain Special Director. M Nageshwar Rao to look after duties & functions of the CBI Director in the interim period till the time CVC looks into the allegations: CBI official spokesperson