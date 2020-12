किसानों के साथ डॉक्टर भी सरकार से नाराज, कई जगहों पर करेंगे विरोध-प्रदर्शन

नई दिल्ली। किसानों के साथ-साथ अब डॉक्टरों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर भी मंगलवार से सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देशभर में मंगलवार को डॉक्टर 10 हजार से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

Public demonstrations tomorrow will be followed by withdrawal of non-essential non-COVID services on Dec 11 from 6 am to 6 pm. All emergency services will continue to function. OPD services will not be available & elective surgeries will not be posted: Indian Medical Association https://t.co/biVFP4MAxM