करतारपुर कॉरिडोरः पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और अमरिंदर नहीं जाएंगे पाकिस्तान!

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि वह करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन मौके पर पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह भी ऐसा करेंगे।

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह केवल करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले पहले सर्वदलीय जत्थे का नेतृत्व करेंगे और वहां जाकर माथा टेकेंगे।

चंद्रयान-2: इसरो ने अभी भी नहीं छोड़ी उम्मीद, विक्रम लैंडर से संपर्क की कोशिश जारी

वहीं, ऐसी कुछ रिपोर्टों जिसमें कहा गया है कि डॉ. मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, के सवाल पर कैप्टन ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि डॉ. सिंह की ऐसी कोई योजना है।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh will go to the Kartarpur Gurudwara through the corridor and come back. It is a visa free travel for pilgrims. (File pic) pic.twitter.com/0TAmOKm43q