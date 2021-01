पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून वापस लेने की मांग की

नई दिल्ली। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को एक बार दोबारा केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसका हल पीएम के स्तर पर हल खोजना होगा। पीएम को अपने मंत्रियों और गृह मंत्री के साथ बैठक कर इसका सटीक हल निकालना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने स्पष्ट कहा कि ये तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। इस मामले को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

The solution has to be found at the level of Prime Minister. He must sit with his ministers and Home Minister and come to a solution. It has to be found by the PM finally: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh pic.twitter.com/peOHgV0IvU