साबरमती आश्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन पर बैठकर चलाया चरखा, सूत भी काता

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे ताकतवतर देश अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के मेलानिया के साथ अहमदाबाद पहुंच गए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला भारत दौरा है। वे दो दिन करीब 36 घंटे भारत में बिताएंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एयरपोर्ट से सीधे साबरमती आश्रम पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद रहीं। यहां पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ चरखा चलाया बल्कि सूत भी काता।

दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद एयरपोर्ट से सीधे साबरमती आश्रम पहुंचे। करीब 12.25 बजे ट्रंप साबरमति आश्रम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी की तस्वीर सूत की माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

वहीं सबसे खास बात जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा वो ये कि सूत की माला पहनाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आश्रम में मौजूद चरखे को चलाया। इसके लिए वो बकायदा जमीन पर बैठे, इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद रहीं।

ट्रंप ने इस दौरान चमीन में बैठकर चरखा चलाते हुए सूत भी काता। डोनाल्ड ट्रंप को सूत काटने के बार में पीएम मोदी ने समझाया भी।

Gujarat: US President Donald Trump writes a message in the visitors' book at the Sabarmati Ashram, 'To my great friend Prime Minister Modi...Thank You, Wonderful Visit!' pic.twitter.com/mxpJbSMg4W