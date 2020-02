बिम्सटेक सम्मेलन में बोले अमित शाह, बनने जा रहा ड्रग स्मगलिंग पूरी तरह रोकने के लिए अभेद्य तंत्र

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भारत में मादक पदार्थों की तस्करी पर पूर्ण नियंत्रण पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने ऐसे पदार्थों के लाने और बाहर भेजने को रोकने के लिए एक अभेद्य तंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है। गृहमंत्री ने 'नशीले पदार्थों की तस्करी से मुकाबला' विषय पर बिम्सटेक सम्मेलन में कहा कि भारत पूरी दुनिया में मादक पदार्थो की तस्करी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

बड़ी खबरः दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी की मेहनत का दिया ऐसा जवाब, कैंपेनिंग के बावजूद परिणाम रहे हैरानी वाले

यह उम्मीद करते हुए कि सम्मेलन ड्रग तस्करी का मुकाबला करने के तमाम नए रास्ते खोलेगा, शाह ने कहा, "मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि न तो हम नशीले पदार्थों को दुनिया में कहीं से भी भारत में प्रवेश करने देंगे और न ही नशीली दवाओं को भारत से बाहर जाने देंगे।"

मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए एक योजना तैयार की है और यह खतरे से निपटने के लिए अभियोजन एजेंसियों के मौजूदा तंत्र को खत्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम नशीले पदार्थों की तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए एक अभेद्य तंत्र स्थापित करने जा रहे हैं।

HM at BIMSTEC Conference on 'Combating Drug Trafficking': Drugs business lead to health issues, breaking of families; it also poses serious threat to national security. Money circulating in this business is a source of income for terrorists, anti-national & anti-social elements. https://t.co/DtdB8Ry3fQ