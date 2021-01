अमित शाह ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- कांग्रेस पर भरोसा बिल्कुल मत करना

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बगलकोट में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भरोसा मत बिल्कुल मत करना। जब भी बारी आए वैक्सीन जरूर लगवाए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता वैक्सीन पर सवाल उठाते हैं। मैं जानता हूं, कि वे विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपलोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत में विकसित दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

I want to ask Sonia-Manmohan govt, what did you give Karnataka in 10-years of rule? How much money was given to state under 13th Finance Commission?I will tell you, Congress gave Rs 88,583 cr & under 14th Finance Commission, BJP govt gave Rs 2,19,506 cr for development: Amit Shah pic.twitter.com/1PQV6OhbbM