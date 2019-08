कश्मीर के बाद अमित शाह की नजर नक्सलियों पर, 10 राज्यों के CM के साथ बैठक

नई दिल्ली। 'मिशन कश्मीर' पूरा होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की नजर अब नक्सलियों पर है। इसी कड़ी में अमित शाह नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं। हालांकि, इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुईं।

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियानों और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यो को लेकर समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और झारखंड के सीएम रघुवर दास समते कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि, इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी हिस्सा लेना था लेकिन वह नहीं पहुंचीं।

नक्सल प्रभावित में जिन 10 राज्यों को शामिल किया गया है, उनमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि अमित शाह नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यो की समीक्षा करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

