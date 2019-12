गृहमंत्री अमित शाह बोले- CRPF जवान को साल में 100 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए

नई दिल्ली। 1980-90 के दशक में पड़ोसी देश ने भ्रमित और गुमराह करके हमारे देश में आतंकवाद फैलाया। देश के अंदर अनेक तरह की घटनाएं हुईं। लेकिन सीआरपीएफ जवानों (CRPF Jawan) ने बेहतर तरीके से इसे नियंत्रित किया। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बहादुर सशस्त्र बल है। देश की हिफाजत के लिए 2181 जवानों ने बलिदान दिया है। इतिहास सीआरपीएफ के बहादुरी को हमेशा याद रखेगा। दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय के शिलान्यास के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit shah) ने ये बात कही।

100 दिन अपने परिवार के साथ समय बिताए जवान- अमित शाह

मुख्यालय शिलान्यस के मौके पर अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों के सामने कई तरह की परेशानी है। जवानों की दिक्कतों से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम चाहते हैं कि हर जवान को साल में 100 दिन की छुट्टियां मिले। और अपने परिवार के साथ समय बिताए।

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी का भाजपा और संघ पर बड़ा हमला, 'असम को RSS के चड्ढी वाले नहीं चलाएंगे'

At the Foundation Stone Laying Ceremony of CRPF F Headquarters in New Delhi. @crpfindia https://t.co/Gjikg9L3pZ