CAA विरोध के चलते अमित शाह की शिलांग यात्रा रद्द, असम में रेल सेवा बाधित

शिलांग/अगरतला/गुवाहाटी। पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (एनईपीए) के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 दिसंबर को शिलांग जाने के लिए तैयार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की यात्रा को 'क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति' को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी शुक्रवार को दी। नए नागरिकता कानून को लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

एनईपीए के शीर्ष अधिकारी ने बताया, "केंद्रीय गृहमंत्री एनईपीए के प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों के पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां आने वाले थे। लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, खासकर असम की परिस्थिति को देखते हुए उनके दौरे को रद्द कर दिया गया है।"

अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों के आखिरी बैच के पासिंग आउट परेड को भी रद्द कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा, "हम केंद्रीय गृह मंत्रालय से मशवरे के बाद नया शेड्यूल तय करेंगे।"

गृह मंत्रालय के तहत जुलाई 1978 में एनईपीए की स्थापना उतरी मेघालय के री-भोई जिले में की गई थी। इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस अधिकारियों व विभिन्न श्रेणियों के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

