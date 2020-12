अमित शाह बोले, भाजपा जीतती है तो बंगाल की मिट्टी से अगला सीएम होगा

कोलकाता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल सरकार तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे पर थे, इस दौरान उन पर के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह हमला किया, वह निंदनीय हैं। वे व्यक्तिगत रूप से भी इसकी निंदा करता हैं।

#WATCH: ...Mamata didi, to defeat you nobody has to come from Delhi... Does Mamata didi want a country where people from one state can't go to the other? People of Bengal won't accept such conservative thinking...: BJP leader Amit Shah pic.twitter.com/5pHGA9A8Z3