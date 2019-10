नागरिकों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए एनआरसी जरूरीः अमित शाह

नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि फिलहाल कश्मीर के कुल 196 पुलिस स्टेशनों में से 10 क्षेत्रों में ही प्रतिबंध लगा हुआ है। शाह ने कहा कि जब से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को रद्द किया गया, तब से अब तक वहां ना तो एक भी गोली चलाई गई है और न ही किसी की मौत हुई।

गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राजधानी नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में 2018 बैच के नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद एक भी गोली नहीं चली है। न ही किसी व्यक्ति की मौत हुई है। कश्मीर के 196 में से केवल 10 पुलिस स्टेशनों में ही धारा-144 लागू है।

Had an excellent interaction with IPS probationers of 71 RR (2018 Batch) in New Delhi. pic.twitter.com/Dc4haTemd7