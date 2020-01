मशहूर कारोबारी की पत्नी और अमिताभ की समधन रितु नंदा का निधन, 71 की उम्र में ली अंतिम सांस

नई दिल्ली। नई दिल्ली। मशहूर कारोबारी राजन नंदा ( Rajan Nanda ) की पत्नी और अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachhan ) की समधन रितु नंदा ( Ritu nanda ) का आज निधन हो गया। रितु नंदा ने 71 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि रितु नंदा महशूर फिल्म हस्ती राजकपूर ( Raj Kapoor ) की बेटी और ऋषि कपूर की बहन भी है। रितु नंदा के निधन से बच्चन और कपूर खानदान में शोक की लहर है।

Ritu Nanda, daughter of late actor and director Raj Kapoor and mother-in-law of Shweta Bachchan passed away today. (Pic courtesy: Riddhima Kapoor Sahni's Instagram page) pic.twitter.com/h4ouvhL6fw