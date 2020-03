सावधान: मख्खी से भी फैलता है कोरोना वायरस का संक्रमण, देखें बिग बी की यह वीडियो

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मरीजों 600 से ऊपर पहुंच गई है। जबकि 10 लोग इस जानलेवा बीमारी की भेंट चढ़ गए हैं।

ऐसे में कोरोना ( Coronavirus ) की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार, राज्यों और हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारियों के साथ जानमानी हस्तियां भी जन जागरुक अभियान ( Public awareness campaign ) में कूद पड़ी हैं।

इस बीच सदी के महानायक और बॉलीवुड के सुपर स्टॉर अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ) ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो में अमिताभ ने देशवासियों को कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताए हैं।

T 3481 - A study in the @TheLancet shows that coronavirus lingers on human excreta much longer than in respiratory samples. Come on India, we are going to fight this! Use your toilet: हर कोई, हर रोज़, हमेशा । Darwaza Band toh Beemari Band! @swachhbharat @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/VSMUHdjXKG

यहीं नहीं अमिताभ बच्चने अपने वीडियो में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। दरअसल, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर बताया की मक्खी से भ? कोरोना वायरस ? फैल सकता है।

अमिताभ ने The Lencent Study का हवाला देते कहा कि हाल ही में चीन के विशेषज्ञों ने पाया कि कोरोना वायरस मानव मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है।

कोरोना का मरीज अगर ठीक भी हो जाए तो कोरोना का वायरस उसके मल में कई हफ्तों तक जिंदा रह सकता है।

उन्होंने कहा कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति के मल पर कोई मख्खी बैठ जाए या वही मख्खी फिर किसी सब्जी, फल या खाने पर बैठ जाए तो यह महामारी और अधिक फैल सकती है।

T 3481 - Finally India got its Carona Dashboard

This is the official website for CORONA updates. Updating every 4 hrs..

open it .. see .. scroll down for more details .. place finger on your State and get the numbers info ..https://t.co/uNyPkG2luF pic.twitter.com/akg3Kj5Sbt