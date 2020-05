सुपर साइक्लोन 'अम्फान' के लिए NDRF तैयार, बंगाल और ओडिशा में तैनात की 36 टीमें

नई दिल्ली। सुपर साइक्लोन 'अम्फान' ( Super Cyclone Amphan ) का खतरा भारत पर लगातार बना हुआ है। इस तूफान का असर भारत के तटीय इलाकों पर पड़ने की संभावना है। हालांकि सरकार ने इस तूफान की दस्तक से पहले ही तैयारियां पूरी कर ली हैं।

एनडीआरएफ की 36 टीमें तैनात

इस तूफान के खतरे को देखते हुए उड़ीसा ( Odisha ) और पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में एनडीआरएफ ( NDRF ) की 36 टीमें तैनात कर दी गई हैं। मंगलवार को इस बात की जानकारी केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों की ओर से दी गई। बताया गया है कि जब सुपर साइक्लोन 'अम्फान' दोनों राज्यों से गुजर नहीं जाता तब तक समीक्षा बैठकों का यह दौर जारी रहेगा।

ओडिशा में 15 तो पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात

NDRF चीफ एसएन प्रधान (NDRF Chief SN Pradhan) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, ओडिशा में 15 टीमें तैनात हैं। वे जागरूकता ड्राइव, संचार ड्राइव और निकासी का काम कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात हैं, 2 टीम वहां स्टैंडबाय में रखी गई हैं।

बड़े लेवल के अधिकारी शामिल हुए बैठक में

मंगलवार को अम्फान तूफान की तैयारियों को लेकर हुई मीटिंग में मुख्य सचिव, ओडिशा और गृह सचिव, पश्चिम बंगाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया। गृह मंत्रालय, रक्षा, जहाजरानी, बिजली, दूरसंचार, स्वास्थ्य, आईएमडी, एनडीएमए और एनडीआरएफ के मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

20 मई के आसपास दस्तक देगा अम्फान तूफान

आपको बता दें कि 1999 के बाद बंगाल की खाड़ी में आने वाला ये दूसरा सुपर साइक्लोन है। अभी समुद्र में इसकी हवा की गति 200-240 किमी प्रति घंटे है। यह उत्तर पश्चिमोत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। संभव है कि 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा द्वीप और बांग्लादेश के हतिया द्वीपसमूह के बीच सुपर साइक्लोन अम्फान दस्तक दे सकता है।

15 teams are deployed in Odisha. They are carrying out awareness drives, communication drives, and evacuation. 19 teams are deployed in West Bengal, 2 in standby there. We are facing a dual challenge right now - #COVID19 and cyclone: NDRF Chief SN Pradhan #AmphanCyclone pic.twitter.com/usWqxAeghs