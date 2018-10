नई दिल्ली। अमृतसर में दशहरे के दिन शुक्रवार को हुए भीषण हादसे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हादसे के 17 घंटे बाद पीड़ितों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। अस्पताल में लोगों को देखने के बाद सीएम अमरिंदर मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि अमृतसर हादसे पर मजिस्ट्रेज जांच के आदेश दिए हैं। वहीं 4 हफ्ते में जांच रिपोर्ट भी मांगी गई है।

When a tragedy occurs the entire administration gets involved. We have come here as soon as we could come. Today, the entire cabinet of Punjab is here: Punjab CM Captain Amarinder Singh #AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/1982Encpdo