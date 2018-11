अमृतसर बम धमाके पर सियासत शुरू, भाजपा ने कांग्रेस को बताया नाकाम, सीएम ने की पांच-पांच लाख मुआवजे की घोषणा

नई दिल्ली। पंजाब के अमृतसर स्थित राजासांसी क्षेत्र के आदिवाल गांव में दिल दहला देने वाला बम धमाका हुआ है। इस धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई जबिक 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। इस दहला देने वाले हादसे के तुरंत बाद राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस घटना के बाद पंजाब और देश का सियासी पारा भी गर्मा गया है। एक तरफ कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा की है तो दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी सियासी रोटी सेंकना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखर ने इस घटना पर अफसोस जताते हुआ कहा है कि मरने वालों के परिजनों से पूरी हमदर्दी है और जल्द से जल्द आरोपिरयों को पकड़ा जाएगा। उधर..सिंगापुर गए हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख मुआवजा देने की घोषणा की गई।

Visuals from the hospital where those injured have been shifted after the blast at Nirankari Bhawan in amritsar district, earlier today. #Punjab pic.twitter.com/NpumSbHq4e

Amritsar blast: Punjab CM Captain Amarinder Singh announces Rs. 5 lakh compensation for the kin of the dead and free treatment for the injured. #Punjab pic.twitter.com/Qxig8I5cNO

वहीं प्रदेश कांग्रेस के मंत्री नवजोत सिद्धू ने भी घटना पर अफसोस जताते हुए कड़ी निंदा की है। उधर भाजपा ने इस घटना को कांग्रेस सरकार की विफलता और लापरवाही करार दिया है। भाजपा के मुताबिक लंबे समय से प्रदेश में 8 से 10 आतंकियों के घुसने की जानकारी मिल रही थी। इसके लेकर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे, लेकिन सरकार सुरक्षा व्यवस्था कायम रख पाने में नाकाम साबित हुई है।

विधानसभा चुनाव में बनेगा मुद्दा

दरअसल देश के पांज राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं ऐसे में भाजपा को इन चुनावों कांग्रेस को घेरने के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। माना जा रहा है कि इस ब्लास्ट को लेकर भाजपा भुनाने में जुट सकती है। आपको बता दें कि राजसांसी के निरंकारी भवन में हुए इस धमाके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ बीस किलोमीटर है। जानकारों की माने तो हाई सिक्योरिटी एरिया से सटे क्षेत्र में हुई इस बड़ी घटना ने सुरक्षा तंत्र को ठेंगा दिखा दिया है। जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है।

Out of 250 people who were present in the religious congregation, 3 dead & 15-20 injured. As per initial reports, 2 people had come over here who knocked a grenade here: IG (Border) Surinder Pal Singh Parmar on the blast at Nirankari Bhawan in Amritsar. #Punjab pic.twitter.com/9oKKcQ4FmE