अमृतसर ट्रेन हादसा: सीएम अमरिंदर ने रद्द किया इजराइल दौरा, शनिवार को घटना स्थल का करेंगे दौरा

नई दिल्ली। एक ओर जहां पूरे देश में विजयदशमी का उत्सव मनाया जा रहा है तो वहीं पंजाब के अमृतसर यही उत्सव मातम में बदल गया है। शुक्रवार की शाम एक भयावह हादसे में रावण दहन देख रहे लोग तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह से सीएम कैप्टन ने अपने पांच दिवसीय इजराइल दौरे को रद्द कर दिया है। सीएमओ ने कहा कि मुख्यमंत्री का इजराइल दौरा रद्द कर दिया गया है।

सीएम अमरिंदर ने रद्द किया इजराइल दौरा

पूरे देश को दहला कर रख देने वाले इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस हादसे में मुझे झकझोर दिया है। सीएम ने राज्य के गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव और एडीजीपी कानून एवं व्यवस्था को तुरंतर अमृतसर रवाना होने के निर्देश दे दिए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी का जिम्मा राजस्व मंत्री सुखबिंदर सरकारिया को सौंपा गया है। इसके साथ शहर के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को खुले रहने और प्रभावितों को मदद देने का निर्देश दिया है। सीएमओ ने कहा कि मुख्यमंत्री का इजराइल दौरा रद्द कर दिया गया है। वह शनिवार की सुबह अमृतसर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री की पांच दिवसीय यात्रा 21 अक्टूबर से शुरू होनी थी।

#WATCH Punjab CM Amarinder Singh says " today's incident has been absolutely tragic. I am going to Amritsar tomorrow. The state is on full alert." pic.twitter.com/RHLO2LxAoa