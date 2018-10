अमृतसर रेल हादसाः रामलीला में रावण का रोल कर रहे शख्स की भी हादसे में मौत, सदमे में परिवार

नई दिल्ली। अमृतसर में दशहरे के दिन दिल दहला देने वाले हादसे पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 70 से ज्यादा घायल हैं। हादसे के बाद कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। खास बात यह है कि इस दर्दनाक हादसे में उस शख्स की भी ट्रेन से कटकर मौत हो गई, जो वहां की रामलीला में रावण का रोल कर रहा था। जी हां नियति को शायद कुछ ऐसा ही मंजूर था कि एक तो इस हादसे के संकेत एक दिन पहले ही एक पोस्टर के जरिये मिलने लगे थे, वहीं दूसरी तरफ इस हादसे ने उस व्यक्ति की भी जान ले ली जो रामलीला में रावण का भी किरदार निभा रहा था।

#Amritsar: Dalbir Singh (pic 1), who played the role of Ravan in a RAMLILA in the city during Dussehra celebrations, died in #AmritsarTrainAccident, yesterday. His mother (pic 3) says, "I appeal to the govt to provide a job to my daughter-in law. She also has a 8-month old baby." pic.twitter.com/MFDHVhwf4G