अमृतसर रेल हादसे के लिए पटरी पर खड़े लोग थे लापरवाह, रेलवे की कोई गलती नहीं: जांच रिपोर्ट

नई दिल्ली। अमृतसर रेल हादसे की जांच रिपोर्ट आ गई है। रेलवे सुरक्षा के मुख्य आयुक्त (सीसीआरएस) से रेलवे को क्लीन चिट मिल गई है। सीसीआरएस ने कहा है कि हादसा लोगों की लापरवही की वजह से हुआ था दशहरे की शाम रावण दहन देखने के लिए धोबी घाट रेल ट्रैक पर खड़े लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है। 19 अक्टूबर को दहशरा के दौरान ट्रेन से कटकर 61 लोगों की मौत हो गई है।

रेलवे की जांच में रेलवे को क्लीन चिट

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीसीआरएस रिपोर्ट में यानि हादसे के जिस ट्रेन से घटना हुई उसके ड्राइवर, गार्ड समेत सभी रेल कर्मचारियों को मामले से बरी कर दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसे किसी भी आयोजन से पहले आयोजक को जिला प्रशासन और रेलवे से इजाजत लेनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों के बारे में अगर रेलवे को पहले से जानकारी होगी तो विभाग उचित सावधानी बरत सकेगा।

CCRS also recommended that prior intimation to railway administration should be given by the district administration/organizers to hold big events like mela/rally so that railway can take proper precautions in consultation with stakeholders: Sources #AmritsarTrainAccident https://t.co/brKwT56JK6