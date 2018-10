अमृतसर रेल हादसा: नवजोत सिंह सिद्धू , उनकी पत्नी और आयोजक समिति पर हो केस दर्ज-सुखबीर सिंह बादल

चंडीगढ़: अमृतसर ट्रेन हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया है। ट्रेन हादसे में 63 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे पर सियासत भी तेज है। पंजाब में मुख्य विपक्षी दल शिरोमणी अकाली दल ने इसको लेकर पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही उनकी पत्नी नवजोत कौर और दशहरा संस्थापक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की है। शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू उनकी पत्नी नवजोत कौर और पार्षद मिट्ठू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

#AmritsarTrainAccident: SAD core committee today demanded immediate sacking of Punjab minister Navjot Singh Sidhu & registration of murder case against Navjot Kaur Sidhu & organisers of Dussehra function; also demanded judicial inquiry by a sitting judge of Punjab & Haryana HC pic.twitter.com/AF6HgN3l0F