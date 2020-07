Maharashtra: सुर्खियों में पूर्व CM Devendra Fadnavis की पत्नी, Video Conferencing के दौरान लिखी- 'फोटो लेते रहो'

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra EX CM ) के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी ( BJP ) नेता देवेन्द्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) की पत्नी अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। सोशल मडिया ( Social Media ) पर उनको ट्रोल किया जा रहा है और उनकी तस्वीर जमकर शेयर हो रही है। दरअसल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ( Video Conferencing ) के दौरान उन्होंने एक पेपर कुछ ऐसा लिखा दिया, जिसके कारण लोग उनका जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला...

Amruta Fadnavis ने क्या लिख दिया...

देवेन्द्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis Wife ) की पत्नी अमृता फडणवीस ( Amruta Fadnavis ) बैंकर ( Banker ) और समाजिक कार्यकर्ता ( Social Worker ) हैं। लॉकडाउन ( India Lockdown ) के कारण इन दिनों ज्यादातर काम ऑनलाइन ( Online ) ही किया जा रहा है। ऐसे में अमृता फडणवीस ( Amruta Fadnavis troll on Social Media ) ने भी एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने ब्लैंक पेपर कुछ ऐसा लिख दिया, जिसके कारण लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है।

Released Video on ‘Community Health Services 2019-20’ regarding the community based workshops conducted by Nagpur Obstetrics & Gynaecological Society (NOGS),at the Webinar conducted by #nogs !Interacted with Doctors & spoke about need & impact of community based health programmes pic.twitter.com/JjTux4DKvV