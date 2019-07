6 राज्यों को मिले नए राज्यपाल, आनंदीबेन बनीं उत्तर प्रदेश की नई गवर्नर

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कुल 6 राज्यों को शनिवार को नए राज्यपाल ( governor ) मिले। राष्‍ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी अशोक मलिक की ओर से नए राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई।

प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक आनंदीबेन पटेल को उत्‍तर प्रदेश का नया राज्‍यपाल ( Anandiben Patel appointed as UP Governor ) नियुक्‍त किया गया है।

वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल जी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। टंडन इससे पहले बिहार के गवर्नर थे।

Lal Ji Tandon, Governor of Bihar is transferred and appointed as Governor of madhya pradesh , Phagu Chauhan as Governor of Bihar, RN Ravi as Governor of Nagaland. The appointments will take effect from the dates they assume charge of their respective offices. https://t.co/EmPQixDg46