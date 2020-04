कोरोना संकट के बीच अंडमान को मिली क्लीन चिट, सभी संक्रमितों की रिपोर्ट आई निगेटिव

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 6000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जबकि इस घातक वायरस के चलते करीब 200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ( Central Govt ) के साथ राज्य सरकारें भी इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं।

कोरोना काल के इस दौर में जानलेवा वायरस को मात देने के लिए दिन-रात कोशिशें की जा रही हैं। बावजूद इसके देश के कई इलाकों से रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ने के मामले आ रहे हैं। लेकिन इन सबके के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई है।

All ten earlier positive #COVID19 cases are now negative after treatment. They will be shifted from hospital to institutional quarantine for 2 weeks: Chetan Sanghi, Chief Secretary, Andaman and Nicobar Islands.