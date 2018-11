CBI में भ्रष्टाचार विवाद के बीच आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में नहीं होगी एंट्री

नई दिल्ली। सीबीआई में भ्रष्टाचार विवाद पर मचे घमासान के बीच अब आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़े फैसले से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जी हां चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने सूबे में सीबीआई की सीधी दखलंदाजी पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल, सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट ऐक्ट 1946 के तहत उस आम सहमति को वापस ले लिया है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे में अपनी शक्तियों और अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दी गई थी। ऐसे में अब सीबीआई आंध्र प्रदेश की सीमाओं के अंदर किसी मामले में सीधे दखल नहीं दे सकती है।

Andhra Pradesh Government has withdrawn the ‘General Consent’ given to the members of Delhi Special Police Establishment to exercise powers & jurisdiction in the state. In the absence of this permission, CBI can't interfere with any case that takes place within the limits of AP pic.twitter.com/bUgvB3hgBD