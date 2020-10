Andhra Pradesh : सीएम जगनमोहन रेड्डी ने रविशंकर प्रसाद को लिखी चिट्ठी, गेमिंग ऐप बंद करने की अपील की

नई दिल्ली। इंटरनेट पर उपलब्ध गेमिंग ऐप, जुआ और सट्टेबाजी का बच्चों और लोगों पर व्यापक दुष्प्रभाव को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी (Jaganmohan Reddy) ने कंद्रीय कानून मंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री से सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग, जुआ और सट्टेबाजी वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से लोगों को इससे होने वाली समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी।

