Anil Deshmukh बोले - भंडारा अग्निकांड की होगी उच्च स्तरीय जांच, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक सामान्य अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे में 10 बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रदेश सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सरकार ने घटना की उच्चस्तरीय जांच होगी। लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि हम मृतक बच्चों के परिजनों के साथ हैं।

The government has ordered a high-level investigation into the incident. Those found responsible for negligence will be strictly punished: Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh on the death of 10 infants at #Bhandara hospital pic.twitter.com/pjzTjn7rVV