अन्ना हजारे का अनशन खत्म, सीएम फडणवीस बोले- मांगों पर सकारात्मक तरीके से होगा विचार

नई दिल्ली: लोकपाल लागू नहीं होने के कारण अनशन पर बैठे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपना अनशन खत्म कर दिया। अन्ना ने कहा कि लोकायुक्त कानून से देश को नया रास्ता मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आश्वासन के बाद अन्ना ने अपना धरना खत्म किया। फडणवीस ने कहा कि अन्ना की मांगों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि वो लोकपाल कमेटी से 13 फरवरी को मुलाकात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोकपाल बिल को तैयार करने की अपील करेंगे। साथ ही अगले सत्र में इसे लागू करेंगे।

Maharashtra CM Devendra Fadnavis: We have decided that the Lokpal search committee will meet on 13 February and the directions of the Supreme Court will be followed. A joint drafting committee has been set up, it will prepare a new bill and we will introduce it in next session. pic.twitter.com/6F2g73em7h