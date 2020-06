Elephant: केरल में गर्भवती हथिनी के बाद एक और हाथी की मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान

नई दिल्ली।

केरल ( Kerala ) में गर्भवती हथिनी ( Pregnant Elephant ) की मौत के बाद एक और हाथी की मौत ( Elephant Died in Kerala ) का मामला सामने आया है। हाथी गंभीर रूप से घायल था और उसका पिछले 5 दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मलप्पुरम में स्थानीय लोगों ने हाथी को घायल अवस्था में देखा था। उसके बाद उसे उपचार के लिए लाया गया। पिछले पांच दिनों से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज का घाव पर असर नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई।

शरीर पर मिले चोट के निशान

जंगल के अधिकारियों ने बताया कि हाथी के शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। हाथी के दांत पर गंभीर चोट लगी थी। संभव है कि हाथी की किसी दूसरे हाथी से भिड़ंत हुई होगी। वह जंगल में गंभीर घायल अवस्था में मिला था। हाथी के इलाज के लिए वायनाड से विशेष मेडिकल टीम को बुलाया गया था। लेकिन, उसे बचाया नहीं जा सका। हाथी की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद उसका जंगल में अंतिम संस्कार किया गया।

Kerala: An elephant died in Malappuram y'day after it was found seriously injured in North Nilambur forest range. It was under treatment since 5days. After post mortem,carcass burnt by forest officials. An official said,"Injuries suggest it was due to fight with another elephant" pic.twitter.com/HMFPh5hR0N