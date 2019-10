पाकिस्तान ने फिर की हिंदुस्तान में घुसने की हिमाकत, पंजाब के फिरोजपुर में उड़ते दिखे ड्रोन

नई दिल्ली। पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की लगातार कोशिश की जा रही है। खबर है कि सोमवार की रात पंजाब के फिरोजपुर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया है। इस बात की जानकारी बीएसएफ ने पंजाब पुलिस को दी है। इन इनपुट के बाद पंजाब पुलिस तेजी से जांच में जुट गई है।

बीती रात 4-5 बार पाकिस्तानी ड्रोन दिखे भारतीय सीमा में

जानकारी के मुताबिक, सोमवार की रात बीएसएफ के जवानों ने फिरोजपुर के हुसैनवाला बॉर्डर पर राम लाल चैक पोस्ट पर एक पाकिस्तान ड्रोन को 4-5 बार उड़ते हुए देखा है। ये घटना बीती रात 10 बजे आसपास की है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन ने 12 बजे के बाद भी एकबार हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश किया था। इस घटना के बाद सीमा के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियां भी एक जॉइंट ऑपरेशन के जरिए उस ड्रोन की तलाशी में जुट गई हैं।

BSF sources: BSF (Border Security Force) personnel at Firozpur Hussainwala border post spotted a drone last night entering from Pakistan's side to India's side. A search operation is on after BSF informed Punjab Police. The local police is investigating the matter. pic.twitter.com/9fDHA2v9wg