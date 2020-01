पीएम मोदी पर अनुराग कश्मप ने कसा तंज, बच्चों को मनाने से पहले आप भी अमल कर लें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने परीक्षा में तनाव से बचने के लिए परिक्षार्थियों ( Students ) से सोमवार को खुलकर बातें कीं। इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ उन्हें सुना बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के टिप्स भी दिए। लेकिन पीएम मोदी ( pm modi ) की बच्चों से मुलाकात के बाद इस पर दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं।

जहां पीएम मोदी के इस संबोधन को सोशल मीडिया पर वाह-वाही मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ( Anurag Kashyap ) ने ट्वीट के जरिए पीएम पर तंज कसा है।

Exactly.. don’t pressure and never force them .. @narendramodi . Pls follow what you say and ask your government and police the same . Lead by example and not by talk . Thank you https://t.co/pN9ic2v6hF