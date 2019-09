आंध्र प्रदेश: पूर्व विधानसभा स्पीकर कोडेला ने की खुदकुशी, TDP में शोक की लहर

नई दिल्ली। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। विधानसभा के पूर्व स्पीकर और टीडीपी के वरिष्ठ नेता कोडेला शिव प्रसाद ने खुदकुशी कर ली है। इस घटना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। वहीं, इस घटना से टीडीपी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।

जानकारी के मुताबिक, टीडीपी नेता कोडेला ने अपने घर में फांस लगा ली थी। आनन-फानन में उन्हें हैदराबाद के इंडो अमरीकन कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन, इलाके के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे से पूरे राज्य में भूचाल आ गया है। वहीं, टीडीपी को बड़ा झटका लगा है। इधर, परिजनों का कहना है कि शिवप्रसाद राव काफी दिनों से बीमार थे। उनके डिप्रेशन का भी इलाज चल रहा था। कयास लगाया जा रहा है कि इसी कारण से उन्होंने खुदकुशी कर ली है। हालांकि, इस घटना को लेकर आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं दिया गया है। फिलहाल, मामले की छानबीन शुरू हो गई है। उनकी मौत पर टीडीपी के नेताओं ने शोक प्रकट किया है।

Former Andhra Pradesh Speaker, Kodela Siva Prasada Rao commits suicide by hanging himself at his residence in Hyderabad. pic.twitter.com/BXcKBAmUZ1