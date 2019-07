सेना प्रमुख बिपिन रावत का बड़ा बयान, बोले-चीन की ओर से भारत में नहीं हुई घुसपैठ

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ( Army Chief General Bipin Rawat ) ने चीनी सेना ( chinese army) के भारतीय क्षेत्र में घुसने की खबरों का खंडन किया है। रावत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत में चीन की ओर से किसी भी तरह की घुसपैठ नहीं हुई।



इसके साथ ही सेना प्रमुख ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। जनरल रावत ने शनिवार को कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार भारत के खिलाफ हिमाकत कर रहा है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक छद्म युद्ध भी छेड़ रखा है।

दिल्लीः झिलमिल रबड़ फैक्ट्री में लगी आग, तीन लोगों की झुलसने से मौत

Army Chief Gen Bipin Rawat on 'Chinese troop movements in Demchok': There has been no intrusion. Chinese come & patrol their perceived line of actual control, which we try & prevent them. We try & attempt to reach out to our line of actual control which has been given to us. pic.twitter.com/9ATFHCQzhK