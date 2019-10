आर्मी चीफ बिपिन रावत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी, अल्टीमेट मिशन पाने से कोई नहीं रोक सकता

नई दिल्ली। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को पाकिस्तान को कड़े लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हिंदुस्तान को इसके अंतिम लक्ष्य को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सैनिकों को दुनिया की सबसे अच्छी राइफल दिलाने का भी दावा किया।

कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के बाद रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान को दी वार्निंग.. देशवासी हो जाएं..

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा, "जब हम जम्मू एवं कश्मीर की बात करते हैं तो इसका मतलब पूरा जम्मू-कश्मीर राज्य होता है जिसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा भी आता है। इसलिए पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान अधिकृत इलाका बन जाता है- वो इलाका जिसे अवैध रूप से हमारे पश्चिमी पड़ोसी मुल्क ने कब्जा रखा है।"

#WATCH Delhi: Army Chief General Bipin Rawat says, "...The territory which has been illegally occupied by Pakistan is not controlled by the Pakistani establishment, it is controlled by terrorists. PoK is actually a terrorist controlled part of Pakistan." pic.twitter.com/jS8lGVddJw — ANI (@ANI) October 25, 2019

बिपिन रावत यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, "वो इलाका जिसपर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उस पर पाकिस्तानी सरकार का नियंत्रण नहीं है, इसे आतंकवादी नियंत्रित करते हैं। पीओके वास्तव में एक आतंकवादी नियंत्रित देश या फिर पाकिस्तान का आतंकवादी नियंत्रित हिस्सा है।"

#Breaking: वायु सेना के ये दो खतरनाक मिसाइलें दागते ही, पाकिस्तान के होश आए ठिकाने, यहां पर किया..

इसके साथ ही आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास है कि उनके 'अल्टीमेट मिशन' से उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। रावत ने कहा, "'अल्टीमेट मिशन' को हासिल करने में हमें वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन अंत में धुंध छट जाएगी और उजाला छा जाएगा।"

Army Chief General Bipin Rawat: The territory which has been illegally occupied by Pakistan is not controlled by the Pakistani establishment, it is controlled by terrorists. PoK is actually a terrorist controlled country or a terrorist controlled part of Pakistan. https://t.co/aydW2RH7Wy — ANI (@ANI) October 25, 2019

सेनाध्यक्ष ने आगे कहा, "हमारे सैनिक कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए दिन-रात काम करते हैं। अनुच्छेद-370 को रद्द किए जाने के बाद हमें विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर को भी देश के अन्य हिस्सों की ही तरह सुधार में सहायता मिलेगी।"

बड़ी खबरः 'चंद्रयान 2 को लेकर टूट गए सपने, आखिरकार फेल गया मिशन', क्योंकि जो चीज दिखाई दी वो तो...

इस दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि घाटी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश आतंकियों द्वारा की गई है। यह सबकुछ पाकिस्तान की ओर से गढ़ा गया है।

India's infantry battling with outdated INSAS rifles as primary weapon for decades got a boost by:

1. Sig Sauer 716 rifle: 72400 rifles from US was procured on Feb 2019 via Fast Track Procurement at a price of ₹700cr.

(~66k rifles for Army, 2k for Navy & 4k for Indian Air Force) pic.twitter.com/OuB3BF4WhO — Udit Tripathi (@iam_udit_t) April 21, 2019

भारतीय सैनिकों को मिलेगी दुनिया की सबसे अच्छी राइफल

जनरल रावत ने इस दौरान एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारतीय पैदल सैनिकों को इस साल दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल मिलेगी।

बड़ी खबरः नासा को पीछे छोड़ चंद्रयान 2 ने हासिल कर ली बड़ी सफलता, चांद की सतह पर मिल गई कामयाबी..

जनरल रावत ने कहा, "मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया में मौजूद सबसे बेहतरीन राइफल जो अमरीका की सिग सोएर है, इस वर्ष के अंत तक पैदल सैनिकों को उपलब्ध करा दी जाएगी। "