Indo Nepal Relation: नेपाल पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, सीमा विवाद के बाद पहला और अहम दौरा

नई दिल्ली। नेपाल से चल रही सीमा विवाद ( Indo Nepal Relation ) के बाद पहली बार सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ( Army Chief MM Narvane ) तीन दिन के दौरे पर नेपाल पहुंचे हैं। दरअसल नेपाल के आर्मी चीफ पूर्ण चंद्र थापा ने नरवणे को न्यौता दिया था। नेपाल से सीमा विवाद के बाद यह नरवाने का ये पहला दौरा काफी अहम माना जा रहा है।

दरअसल पिछले कुछ समय से नेपाल भारतीय सीमा में दखल देता रहा है। विवादित नक्शे को दिखाकर भी नेपाल ने मुश्किलें बढ़ाई थीं, हालांकि बाद में नेपाल ने पुराने नक्शे पर लौटकर मामले को शांत किया।

Indian Army Chief General Manoj Mukund Naravane arrives in Nepal for a three-day visit.



During the visit, General Naravane will be conferred with honorary rank of ‘General of the Nepal Army’ by Nepalese President Bidya Devi Bhandari at an event in Kathmandu. (Photo: Nepal Army). pic.twitter.com/jEOpX8RSPe