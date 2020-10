Indian Army Chief General Manoj Mukund Naravane 4 नवंबर को नेपाल का दौरा करेंगे

नई दिल्ली। नेपाल के साथ रक्षा, सुरक्षा और समग्र संबंधों को मजबूत करने के इरादों से भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे चार नवंबर को तीन दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचेंगे। नेपाली सेनाध्यक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा के निमंत्रण पर, भारतीय सेना प्रमुख नेपाल का दौरा करेंगे। ऐसे समय में जब नेपाल-भारत के संबंध पिछले साल नवंबर से शुरू हुए सीमा विवाद के कारण सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, सैन्य प्रमुख नरवणे का यह दौरा महत्वपूर्ण है।

Indian Army Chief General Manoj Mukund Naravane (in file photo) to visit Nepal from 4-6 November.



During the visit, General Naravane will be conferred with the honorary rank of ‘General of the Nepal Army’ by Nepalese President Bidya Devi Bhandari at an event in Kathmandu. pic.twitter.com/iRRBo5O7p9