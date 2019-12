भारतीय सेना के मेजर ने बनाया स्नाइपर से सुरक्षा देने वाला बुलेट-प्रूफ जैकेट, आर्मी चीफ ने किया सम्मानित

नई दिल्ली। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना के स्नाइपर्स को मात देने के लिए भारतीय सेना के एक मेजर ने बेहद सुरक्षित जैकेट विकसित किया है। सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने 'सर्वत्र' नाम से एक बुलेट-प्रूफ जैकेट विकसित किया है जो इतना सुरक्षित है कि स्नाइपर राइफल से निकली जानलेवा गोली से भी इसे पहनने वाले जवान की जान बचा सकता है।

भारतीय सेना में शामिल होंगे 500 से ज्यादा Iron Man, जम्मू-कश्मीर में आतंक का करेंगे सफाया

इस जैकेट को लेकर मेजर अनूप मिश्रा ने कहा, "हमने इसके लिए लेवल-4 बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। इसे पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में डेवलप किया गया है। यह स्नाइपर राइफल से निकली गोली से पूरे शरीर को सुरक्षा प्रदान कर सकता है।"

Major Anoop Mishra was awarded the #Army Design Bureau Excellence Award by Army Chief for developing 'Sarvatra' bullet proof jacket that can protect from sniper rifle bullets. The project was undertaken after a number of sniper incidents on LoC & Kashmir valley.@adgpi pic.twitter.com/HXKN5QH6mX