जम्मू-कश्मीर में सैकड़ों आतंकी बना रहे घुसपैठ का प्लान, अलर्ट पर सुरक्षाबल

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) मुकेश सिंह ने सोमवार को यह जानकारी दी। मुकेश सिंह ने कहा कि हमारे पास इनपुट हैं कि आतंकवादी LoC पार से घुसपैठ में जुटे हैं लेकिन सेना और पुलिस इसे नाकाम करने के लिए अलर्ट पर है।



जम्मू में आतंकी साजिश नाकाम, लश्कर-ए-तैय्यबा का लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा एक आतंकी गिरफ्तार

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने सर्दियों में पहले से ज्यादा संख्या में आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सेना और पुलिस घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए अलर्ट पर है।

In a joint operation, Mehdhar police & Army arrested terrorists & over ground workers (OGW). We interrogated them & recovered huge cache of arms & ammunition among other things from their possession. They were planning to target religious places: Mukesh Singh, IGP, Jammu pic.twitter.com/qrYQb2Nwyt